Nelle ultime settimane, Antonio Vergara ha attirato l’interesse di alcuni club inglesi, che hanno inviato richieste di informazioni sul suo conto. Secondo fonti di mercato, uno di questi avrebbe presentato un’offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro per acquistarlo. Durante questa stagione, il giocatore ha messo in mostra le sue qualità nel Napoli, portando alla luce l’attenzione di diverse squadre straniere pronte a valutare un possibile trasferimento.

Nelle settimane in cui Antonio Vergara ha brillato nel Napoli in questa stagione, ha richiamato l’attenzione di diversi club, che lo stanno monitorando e hanno chiesto informazioni su di lui. Il classe 2003 ha segnato tre gol e fornito quattro assist in 19 presenze stagionali ed è appena rientrato da un infortunio alla fascia plantare. Per Vergara è arrivata la Premier e non solo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X: Un top club inglese ha presentato un’offerta di circa 25-30 milioni per il giovane talento del Napoli Antonio Vergara, che è nei radar anche di due club di Serie A. Excl. – A top english club have submitted a rich bid (around 25-30M) to try to sign #Napoli ’s young talent Antonio #Vergara, who has been also approached by two #SerieA ’s Clubs. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vergara corteggiato da un top club inglese, offerta da 25-30 milioni per lui (Schira)

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