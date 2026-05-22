Sabato mattina, in una piazza dedicata a Falcone e Borsellino, si terrà una cerimonia per ricordare le vittime della mafia. Sono previsti interventi ufficiali e momenti di commemorazione, con la partecipazione di autorità e cittadini. La piazza sarà il luogo di un incontro simbolico per onorare i due magistrati e il loro operato. La cerimonia si svolgerà in modo pubblico e aperto.

? Domande chiave Cosa accadrà sabato mattina nella piazza dedicata ai due magistrati?. Chi parteciperà ufficialmente alla cerimonia per onorare le vittime della mafia?. Come si collegano le stragi del 1992 alla memoria di Ventimiglia?. Perché la cittadinanza è chiamata a un impegno civile così concreto?.? In Breve Sabato 23 maggio ore 11 in Piazza Falcone e Borsellino a Ventimiglia.. Il sindaco Flavio Di Muro terrà un discorso durante la deposizione della corona.. Rievocazione delle stragi di Capaci e via D'Amelio avvenute nel 1992.. Partecipazione di autorità civili, militari e religiose del territorio locale.. Sabato 23 maggio alle ore 11,... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ventimiglia: la memoria di Falcone e Borsellino in piazza il 23 maggio

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