A Capannori, alcune vie e piazze sono state dedicate a Falcone e Borsellino, due figure simbolo della lotta antimafia. La commissione comunale sta individuando i luoghi della città che riceveranno questi nomi, mentre si sta anche occupando di identificare le vittime locali coinvolte nelle stragi di quegli anni. La memoria di quei fatti viene mantenuta viva attraverso queste iniziative pubbliche.

? Domande chiave Quali luoghi di Capannori riceveranno i nomi dei due magistrati?. Chi sono le vittime locali che la commissione dovrà ricercare?. Come influirà questa scelta sulla sicurezza dei quartieri cittadini?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio il 2026 come data chiave?.? In Breve Domenico Caruso ha presentato la mozione approvata all'unanimità il 12 maggio.. L'iniziativa celebra il quarantesimo anniversario del maxi processo del 2026.. La giuria cercherà anche le vittime di mafia nel territorio di Capannori.. Stefano Modena assume i compiti di urbanistica e sicurezza nei paesi.. Il consiglio comunale di Capannori ha approvato all’unanimità nella seduta del 12 maggio una mozione per intitolare una via, una piazza o un luogo pubblico ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capannori: via e piazza a Falcone e Borsellino, memoria locale viva

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