Venite a casa e vi faccio le parole di Britney Spears alla polizia dopo l’arresto

Da novella2000.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’arresto, la cantante ha parlato con le forze dell’ordine, dicendo “Venite a casa e vi faccio”. Il rapporto della polizia riporta questa frase pronunciata durante l’intervento, fornendo dettagli sulla conversazione tra la artista e gli agenti. Le autorità hanno raccolto questa dichiarazione nel resoconto ufficiale dell’accaduto. L’arresto è avvenuto in un momento ancora da chiarire, e la conversazione con la cantante è stata parte delle testimonianze raccolte.

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Il rapporto della polizia dopo l’arresto di Britney Spears svela le parole della cantante quando è stata fermata. Britney Spears ancora sotto i riflettori, dopo che è stato reso pubblico il rapporto della polizia relativo al suo arresto. Sono stati diffusi anche alcuni video di quando è stata fermata. Britney Spears è di nuovo al centro dell’attenzione mediatica, questa volta per il suo arresto. La principessa del pop è finita su tutte le prime pagine per il suo arresto avvenuto lo scorso 4 marzo. Secondo quanto emerso, sarebbe stata fermata mentre guidava la sua auto in modo spericolato. La polizia è intervenuta per fermarla e in seguito la cantante è finita in una clinica di riabilitazione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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