Britney Spears si ricovera volontariamente dopo l’arresto | le condizioni di salute della popstar preoccupano i fan

La cantante ha deciso di ricoverarsi volontariamente in una struttura sanitaria, come confermato da un portavoce. La notizia è stata diffusa domenica 12 aprile, dopo che una rivista aveva pubblicato l’indiscrezione. La decisione arriva in seguito all’arresto che ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, preoccupati per le sue condizioni di salute. La cantante non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla vicenda.

Un portavoce di Britney Spears ha confermato domenica 12 aprile quanto riportato dalla rivista People: la popstar si è ricoverata volontariamente in una clinica. La notizia arriva a poco più di un mese dall’arresto per guida in stato di ebbrezza, episodio che aveva acceso nuovamente i riflettori sulla fragile situazione personale dell’artista. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul ricovero. Né la durata della permanenza nella struttura, né il tipo di trattamento che Spears sta seguendo sono stati resi noti. La scelta di mantenere il riserbo è comprensibile, considerando l’attenzione mediatica che ha accompagnato ogni momento della vita della cantante negli ultimi anni.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Britney Spears si ricovera volontariamente dopo l’arresto: le condizioni di salute della popstar preoccupano i fan Britney Spears si ricovera volontariamente dopo il suo arresto: momento delicato per la cantanteABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione di entrare in una struttura di cura Britney Spears avrebbe scelto di ricoverarsi volontariamente in una... Dopo l’arresto dello scorso mese, Britney Spears è entrata volontariamente in una comunità di recuperoBritney Spears è entrata volontariamente in una comunità di recupero, a seguito del suo arresto per guida in stato di ebbrezza lo scorso mese. CHE SUCCEDE A BRITNEY SPEARS: È GUERRA CON L’EX MARITO KEVIN FEDERLINE! | Spilllin’ the tea La storia di Britney Spears continua a essere uno specchio complesso della fama contemporanea, dove il successo planetario può convivere con fragilità profonde e scelte difficili. La pop star, simbolo assoluto della cultura pop tra fine anni Novanta e Duemi - facebook.com facebook Britney Spears torna in rehab per abuso di alcol e farmaci #BritneySpears x.com