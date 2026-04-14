Britney Spears si ricovera volontariamente dopo l’arresto | le condizioni di salute della popstar preoccupano i fan

Da screenworld.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantante ha deciso di ricoverarsi volontariamente in una struttura sanitaria, come confermato da un portavoce. La notizia è stata diffusa domenica 12 aprile, dopo che una rivista aveva pubblicato l’indiscrezione. La decisione arriva in seguito all’arresto che ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, preoccupati per le sue condizioni di salute. La cantante non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla vicenda.

Un portavoce di Britney Spears ha confermato domenica 12 aprile quanto riportato dalla rivista People: la popstar si è ricoverata volontariamente in una clinica. La notizia arriva a poco più di un mese dall’arresto per guida in stato di ebbrezza, episodio che aveva acceso nuovamente i riflettori sulla fragile situazione personale dell’artista. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul ricovero. Né la durata della permanenza nella struttura, né il tipo di trattamento che Spears sta seguendo sono stati resi noti. La scelta di mantenere il riserbo è comprensibile, considerando l’attenzione mediatica che ha accompagnato ogni momento della vita della cantante negli ultimi anni.🔗 Leggi su Screenworld.it

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