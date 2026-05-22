L’arresto della famosa cantante poi le sue parole alla polizia | Venite a casa e vi faccio…

Una cantante molto conosciuta è tornata a far parlare di sé, questa volta dopo essere stata arrestata. Le autorità l’hanno fermata e portata in caserma, dove ha rivolto alle forze dell’ordine parole che hanno attirato l’attenzione dei presenti. I video dell’intervento mostrano anche le sue dichiarazioni, in cui avrebbe detto: “Venite a casa e vi faccio…”. La vicenda ha suscitato molte discussioni sui social e sulla stampa, portando l’attenzione sulla sua figura pubblica.

La famosa cantante torna al centro dell’attenzione mediatica americana, questa volta non per la musica o per i suoi post sui social, ma per i video legati al suo arresto. Dopo un caso simile che aveva coinvolto Justin Timberlake due mesi fa, anche la principessa del pop è finita sulle prime pagine per quanto accaduto lo scorso 4 marzo a Westlake Village, non lontano dalla sua villa di Thousand Oaks. Secondo quanto emerso, sarebbe stata fermata mentre guidava una BMW 430i nera in modo spericolato. L’intervento della polizia ha poi portato a conseguenze pesanti: è finita in una clinica di riabilitazione e, dopo l’udienza di due settimane fa, un giudice ha stabilito dodici mesi di libertà vigilata, una multa da 571 dollari e un programma per persone arrestate per guida in stato di ebbrezza, con sedute anche da uno psichiatra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Former After Schools Lizzy Sparks Worry After Tearful Live Broadcast

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