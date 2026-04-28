Patto bangla-dem anche nella capitale | ecco l’asse neanche tanto segreto tra il Pd e i leader islamici di Torpignattara

Nelle strade di Torpignattara e Centocelle, nel Municipio V di Roma, si sta rafforzando un accordo tra il Partito democratico e alcuni leader della comunità bengalese. Questa alleanza coinvolge rappresentanti politici e membri della comunità locale, creando un legame che si fa sempre più evidente nel tessuto urbano. La presenza di questo rapporto è notata da osservatori e cittadini nelle zone centrali del quartiere.

Tra i vicoli di Torpignattara e le strade di Centocelle, nel cuore pulsante del Municipio V di Roma, si sta consolidando un asse politico inquietante che lega a fil doppio il Partito democratico ai vertici della comunità bengalese. Di più, un vero e proprio patto elettorale: un “filo rosso” che unisce il Nazareno a leader religiosi e associativi della comunità islamica, peraltro in qualche caso finiti nel mirino della cronaca giudiziaria. Il patto bangla-dem nelle arterie pulsanti della “Roma islamica”. Non per niente, scrive Il Tempo in edicola oggi, i ›leader degli stranieri provenienti dal Bangladesh partecipano ai convegni e alle manifestazioni indette dal Pd.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Patto bangla-dem anche nella capitale: ecco l’asse neanche tanto segreto tra il Pd e i leader islamici di Torpignattara Notizie correlate Bondeno: il Pd e Marchetti, un patto segreto svelatoLa campagna elettorale a Bondeno si trasforma in un campo di battaglia verbale dove le accuse di manipolazione politica prendono il sopravvento sulle... Leggi anche: Scintille in aula nel Pd, “sono quasi venuti alle mani”: nella rissa al Senato tra i dem Alfieri e Sensi volano stracci e insulti