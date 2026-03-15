Gli sciossionisti islamici aprono una seconda moschea a nord della città

A Pordenone sta per essere inaugurata una seconda moschea, situata a nord della città. La decisione arriva dopo che le tensioni tra due gruppi all’interno della comunità musulmana hanno portato alla creazione di un nuovo centro di preghiera. La nuova struttura è destinata a ospitare i fedeli e rappresenta una risposta alle divergenze interne. La cerimonia di apertura è prevista nelle prossime settimane.

Pordenone sta per avere la seconda moschea. Le tensioni tra due fazioni all'interno della comunità musulmana hanno portato a una soluzione che prevede l'apertura di un nuovo centro di culto. La nuova moschea, secondo quanto riporta il Messaggero Veneto, sarà aperta nella zona industriale di Roveredo in piano. L'immobile è già nella disponibilità dei fedeli e sono in corso dei lavori di riqualificazione. Diventerà il luogo di ritrovo per la preghiera di musulmani provenienti principalmente dall'Africa subsahariana e dal sudest asiatico. In quella ormai “storica” in Comina rimangono principalmente i nordafricani. Non si sono fatte attendere le prime reazioni politiche. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Articoli correlati Leggi anche: Pedro Sanchez, idolo della Schlein, fa gli auguri senza mai citare il Natale per non offendere gli islamici (video) A Monza la festa della condivisione: islamici a tavola con la cittàMonza – C’erano gli studenti sabato a servire ai tavoli, c’erano le donne musulmane che in cucina avevano preparato i loro manicaretti, c’erano i...