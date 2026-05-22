Venezia ha concluso un’operazione di trasferimento per il suo attaccante, che passerà allo Sporting Lisbona. La cifra complessiva prevista dall’accordo si aggira intorno ai 20 milioni di euro, comprensivi di bonus e parte fissa. Prima di questa trattativa, diversi club europei avevano manifestato interesse per il giocatore, tentando di convincerlo a cambiare maglia. La cessione rappresenta una delle transazioni più importanti del mercato di questa stagione per il club veneziano.

? Punti chiave Quanto incasserà effettivamente il Venezia tra bonus e parte fissa?. Quali club europei hanno provato a strappare Doumbia prima dello Sporting?. Come influirà questa cifra sul mercato per il nuovo attaccante?. Perché questo affare supera i precedenti record di Idzes e Tessman?.? In Breve Operazione include 6 milioni di bonus tra garantiti e obiettivi sportivi.. Acquisto effettuato dall'Albinoleffe nell'estate 2024 per un milione di euro.. Plusvalenza supera i precedenti record per Idzes (8,1 milioni) e Tessman (6 milioni).. Interessati anche Southampton, Espanyol, Celtic e Bruges per il talento ivoriano.. Il Venezia si prepara a incassare 20 milioni di euro più bonus per il trasferimento di Issa Doumbia allo Sporting Lisbona, un’operazione che segna un record storico per il club arancioneroverde. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, colpo da 20 milioni: Doumbia vola allo Sporting Lisbona

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Issa Doumbia - Welcome to Sporting CP | 2026

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