Un giocatore italiano sta per trasferirsi all’estero, con un accordo tra lo Sporting Lisbona e il Venezia per circa 20 milioni di euro. Si tratta di Issa Doumbia, centrocampista che si appresta a lasciare la Serie A prima di aver avuto l’opportunità di consolidarsi nel massimo campionato italiano. La trattativa tra i due club sembra ormai conclusa e il trasferimento dovrebbe essere formalizzato a breve. Il giocatore si appresta così a intraprendere una nuova avventura in Portogallo.

Un altro talento italiano pronto a lasciare la Serie A ancora prima di esplodere davvero. Issa Doumbia, 22enne centrocampista del Venezia e uno dei protagonisti dell’ultima Serie B, è ormai a un passo dallo Sporting Lisbona: il club portoghese è pronto a investire 20 milioni di euro più bonus per l’azzurro, che finora vanta tre presenze nell’Italia Under 21. È una storia che racconta molto del momento del calcio italiano. Da anni si discute della necessità di credere nei giovani, di investire sui talenti che potrebbero rappresentare il futuro della Nazionale. Eppure, ancora una volta, è un club straniero a muoversi con decisione, mentre le società italiane restano a guardare o si limitano ai sondaggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un altro talento italiano trova spazio all’estero: dallo Sporting Lisbona 20 milioni al Venezia per Issa Doumbia

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