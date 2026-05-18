Mantova scontro alle urne | il delfino di Palazzi sfida la Canottieri

A Mantova si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze locali, con una sfida tra il leader della Canottieri e un candidato considerato favorito dai sondaggi. Tra i 355 candidati in corsa per i seggi in via Roma, si è verificato uno scontro diretto tra due figure chiave, con il presidente della Canottieri che cerca di consolidare il proprio ruolo contro il suo avversario. La competizione ha attirato l’attenzione di molti cittadini che ora attendono i risultati definitivi.

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? Punti chiave Come potrà il presidente della Canottieri battere il favorito nei sondaggi?. Chi riuscirà a conquistare i seggi in via Roma tra i 355 candidati?. Cosa accadrà se il vincitore supererà la soglia del 50% più uno?. Come cambieranno le alleanze in caso di ballottaggio tra i candidati?.? In Breve Sondaggi indicano Murari al 60% contro il 30% di Zancuoghi.. I 32 seggi in via Roma dipenderanno dalle percentuali di coalizione.. Candidati De Marchi, Gragnato e Bellintani completano la rosa elettorale.. Eventuale ballottaggio tra i candidati è previsto per il 7 e 8 giugno.. Mantova si prepara alla sfida elettorale di domenica e lunedì prossimi, quando i cittadini sceglieranno tra cinque candidati per guidare la città dopo dieci anni di amministrazione Palazzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mantova, scontro alle urne: il delfino di Palazzi sfida la Canottieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elezioni sindaco, Mantova volta pagina dopo 10 anni: il delfino di Palazzi contro il presidente della Canottieri MincioMantova – Mantova volta pagina: tra una settimana per la città inizierà la stagione del dopo-Palazzi. Ungheria alle urne: il destino di Orbán tra scontro interno e USAGli elettori ungheresi si recano oggi, domenica 12 aprile 2026, alle urne per una sfida parlamentare che potrebbe determinare la fine del mandato di...