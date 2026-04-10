Il Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Sicilia ha pubblicato le graduatorie definitive per la campagna apistica 2025-2026, assegnando oltre 1,3 milioni di euro ai produttori di miele e agli apicoltori. Questa decisione mira a sostenere il settore delle api e delle produzioni apistiche nella regione. I fondi sono destinati a interventi specifici per migliorare le condizioni delle colonie e favorire la produzione di miele.

Il Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana ha ufficializzato le graduatorie definitive per la campagna apistica 2025-2026, destinando oltre un milione e trecentomila euro al settore. I fondi, derivanti dal programma europeo Feaga e da risorse statali, mirano a sostenere i progetti presentati per ottimizzare la produzione e i canali di vendita del miele nell’isola. Investimenti strategici per la tutela degli alveari. Le risorse stanziate puntano a risolvere criticità strutturali che colpiscono direttamente il comparto. La gestione dei nuovi finanziamenti si concentrerà su azioni specifiche per contrastare l’incidenza di malattie e parassiti, fattori che mettono a rischio la stabilità biologica delle colonie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, 1,3 milioni per salvare le api: arrivano i nuovi fondi

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