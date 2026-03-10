Educazione civica e tutela dell’ambiente alla scuola primaria | un’attività eTwinning insegna agli alunni come presentare una petizione al sindaco per salvare le api

Una scuola primaria sta portando avanti un progetto eTwinning che coinvolge gli studenti in attività di educazione civica e tutela ambientale. I bambini imparano come preparare e presentare una petizione ufficiale al sindaco, focalizzandosi sulla salvaguardia delle api. L’iniziativa mira a sensibilizzare i ragazzi sull’importanza delle api per l’ambiente e a incoraggiarli a partecipare attivamente alla vita civica della comunità.

Il manuale eTwinning propone alle scuole primarie un progetto di educazione civica e ambientale: guidare i bambini a presentare una petizione ufficiale al proprio sindaco.