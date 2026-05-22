Venerdì nero in Tangenziale Ovest | tre incidenti e chilometri di coda in entrambe le direzioni

Venerdì 22 maggio sulla Tangenziale Ovest di Milano si sono verificati tre incidenti in rapida successione, causando blocchi e code estese in entrambe le direzioni. Le collisioni, tutte avvenute nel pomeriggio, hanno creato una situazione di congestione che si è protratta per diverse ore, coinvolgendo numerosi veicoli e rallentando notevolmente il traffico nella zona. La presenza di mezzi di soccorso e le operazioni di rimozione hanno contribuito ad allungare i tempi di riapertura.

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