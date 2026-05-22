Venerdì nero in Tangenziale Ovest | doppio incidente e chilometri di coda in entrambe le direzioni

Venerdì 22 maggio, sulla Tangenziale Ovest di Milano, si sono verificati due incidenti a poca distanza l’uno dall’altro nel pomeriggio, causando blocchi e code in entrambe le direzioni. Gli automobilisti hanno incontrato lunghe attese e rallentamenti nel traffico, con i veicoli che si sono accumulati lungo il percorso. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e mettere in sicurezza le aree interessate. La circolazione è rimasta fortemente rallentata per diverse ore, creando disagi per chi percorreva quella tratta.

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