Venerdì nero in Tangenziale Ovest | doppio incidente e chilometri di coda in entrambe le direzioni

Da milanotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio, sulla Tangenziale Ovest di Milano, si sono verificati due incidenti a poca distanza l’uno dall’altro nel pomeriggio, causando blocchi e code in entrambe le direzioni. Gli automobilisti hanno incontrato lunghe attese e rallentamenti nel traffico, con i veicoli che si sono accumulati lungo il percorso. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e mettere in sicurezza le aree interessate. La circolazione è rimasta fortemente rallentata per diverse ore, creando disagi per chi percorreva quella tratta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un pomeriggio di passione e pesanti disagi per gli automobilisti milanesi. Due incidenti distinti, avvenuti a breve distanza l'uno dall'altro nel pomeriggio di venerdì 22 maggio, hanno letteralmente paralizzato il traffico lungo la Tangenziale Ovest di Milano, provocando lunghissime code sia in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Caos tra l’A1 e il bivio con la A15: fino a 8 chilometri di coda in entrambe le direzioniMattinata di pesanti disagi lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 94.

Incidente in tangenziale a Torino Stura: camioncino ribaltato in carreggiata, traffico nel caos in entrambe le direzioniUn camioncino si è ribaltato sulla tangenziale nord nella prima mattinata di oggi, mercoledì 6 maggio 2026, provocando il caos in entrambe le...

tangenziale ovest venerdì nero in tangenzialeSi ribalta un furgone e prende fuoco: traffico bloccato e chilometri di coda sulla tangenziale ovest di MilanoUn incidente con un furgone che si ribalta e poi prende fuoco e traffico bloccato, con quattro chilometri di coda. Mattinata complicata per gli automobilisti lungo la tangenziale Ovest di Milano, ... milanotoday.it

tangenziale ovest venerdì nero in tangenzialeIncidente sulla Tangenziale Ovest, schianto allo svincolo: 10km di codaUn incidente ha paralizzato il traffico sulla tangenziale Ovest di Milano nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio. milanotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web