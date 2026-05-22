Venerdì nero in Tangenziale Ovest | doppio incidente e chilometri di coda in entrambe le direzioni
Venerdì 22 maggio, sulla Tangenziale Ovest di Milano, si sono verificati due incidenti a poca distanza l’uno dall’altro nel pomeriggio, causando blocchi e code in entrambe le direzioni. Gli automobilisti hanno incontrato lunghe attese e rallentamenti nel traffico, con i veicoli che si sono accumulati lungo il percorso. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e mettere in sicurezza le aree interessate. La circolazione è rimasta fortemente rallentata per diverse ore, creando disagi per chi percorreva quella tratta.
Un pomeriggio di passione e pesanti disagi per gli automobilisti milanesi. Due incidenti distinti, avvenuti a breve distanza l'uno dall'altro nel pomeriggio di venerdì 22 maggio, hanno letteralmente paralizzato il traffico lungo la Tangenziale Ovest di Milano, provocando lunghissime code sia in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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