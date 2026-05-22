Caos tra l’A1 e il bivio con la A15 | fino a 8 chilometri di coda in entrambe le direzioni

Da parmatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si sono verificati ingorghi di circa otto chilometri sia in direzione sud che nord lungo l’autostrada A1 tra il bivio con la A15 e il chilometro 94. Un incidente si è verificato in quella zona, causando blocchi e rallentamenti estesi. La circolazione è stata fortemente rallentata in entrambe le direzioni, con code che hanno interessato diversi chilometri. Le autorità hanno intervenuto sul posto per gestire la situazione e ripristinare la normalità.

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Mattinata di pesanti disagi lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 94.5 in direzione Bologna. Intorno alle ore 8, come comunicato da Autostrade per l’Italia, si registravano 8 chilometri di coda verso Milano nel tratto compreso tra il bivio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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