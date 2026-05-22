Caos tra l’A1 e il bivio con la A15 | fino a 8 chilometri di coda in entrambe le direzioni

Questa mattina si sono verificati ingorghi di circa otto chilometri sia in direzione sud che nord lungo l’autostrada A1 tra il bivio con la A15 e il chilometro 94. Un incidente si è verificato in quella zona, causando blocchi e rallentamenti estesi. La circolazione è stata fortemente rallentata in entrambe le direzioni, con code che hanno interessato diversi chilometri. Le autorità hanno intervenuto sul posto per gestire la situazione e ripristinare la normalità.

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