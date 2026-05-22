Caos tra l’A1 e il bivio con la A15 | fino a 8 chilometri di coda in entrambe le direzioni
Questa mattina si sono verificati ingorghi di circa otto chilometri sia in direzione sud che nord lungo l’autostrada A1 tra il bivio con la A15 e il chilometro 94. Un incidente si è verificato in quella zona, causando blocchi e rallentamenti estesi. La circolazione è stata fortemente rallentata in entrambe le direzioni, con code che hanno interessato diversi chilometri. Le autorità hanno intervenuto sul posto per gestire la situazione e ripristinare la normalità.
Mattinata di pesanti disagi lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 94.5 in direzione Bologna. Intorno alle ore 8, come comunicato da Autostrade per l’Italia, si registravano 8 chilometri di coda verso Milano nel tratto compreso tra il bivio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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