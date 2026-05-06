Incidente in tangenziale a Torino Stura | camioncino ribaltato in carreggiata traffico nel caos in entrambe le direzioni

Nella prima mattinata di oggi, mercoledì 6 maggio 2026, un camioncino si è ribaltato sulla tangenziale nord di Torino Stura. L’incidente ha causato un grande ingorgo in entrambe le direzioni di marcia, aggravato dalla pioggia intensa che sta cadendo nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre la circolazione è stata temporaneamente interrotta per permettere i lavori di rimozione del veicolo.

Un camioncino si è ribaltato sulla tangenziale nord nella prima mattinata di oggi, mercoledì 6 maggio 2026, provocando il caos in entrambe le direzioni di marcia, anche per la pioggia che sta cadendo battente. L'incidente, che non ha visto coinvolti ulteriori veicoli, è avvenuto nel tratto.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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