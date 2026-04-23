Venduta la villa di Audrey Hepburn | affare da 9,4 milioni a Brentwood

È stata venduta per 9,4 milioni di dollari una villa situata a Brentwood, nota per essere stata la residenza in cui ha soggiornato l’attrice Audrey Hepburn. L’immobile è passato di proprietà di un nuovo acquirente, dopo essere stato messo in vendita. La proprietà si trova nella zona di Brentwood e si distingue per le sue dimensioni e caratteristiche architettoniche. La trattativa si è conclusa recentemente, senza dettagli sui soggetti coinvolti.

? Cosa sapere Venduta la villa di Brentwood dove soggiornò Audrey Hepburn per 9,4 milioni di dollari.. L'operazione chiude un iter di dodici mesi con un ribasso del 14 per cento.. Dopo quasi un anno di trattative immobiliari a Brentwood, la residenza californiana che fu il rifugio della celebre Audrey Hepburn è stata ufficialmente venduta per 9,4 milioni di dollari. Il passaggio di proprietà segna la fine di un lungo iter iniziato nell’estate del 2025, concludendosi con un ribasso del 14% rispetto alla richiesta iniziale di 10,9 milioni di dollari gestita dal gruppo di Sotheby’s International Realty. La dimora, situata in una delle zone più esclusive della zona, ha cambiare i suoi abitanti dopo ben 34 anni di gestione dalla precedente proprietà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venduta la villa di Audrey Hepburn: affare da 9,4 milioni a Brentwood Notizie correlate Venduta la villa di Audrey Hepburn a Los Angeles per 9,4 milioni di dollariLa casa che fu anche rifugio della leggendaria Audrey Hepburn ha trovato un nuovo proprietario. Audrey Hepburn, venduta la magnifica villa di Los Angeles per 9,4 milioni di dollariLa splendida casa californiana di Audrey Hepburn, dove soggiornò negli anni ’50, è stata venduta. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La bellissima villa a Los Angeles di Audrey Hepburn è stata venduta per 9.4 milioni di dollari; Venduta la villa di Audrey Hepburn a Los Angeles per 9,4 milioni di dollari; Audrey Hepburn, venduta a una cifra stellare la sua villa a Los Angeles; La villa di Audrey Hepburn a Los Angeles è stata venduta a una cifra da capogiro. Audrey Hepburn, venduta la magnifica villa di Los Angeles per 9,4 milioni di dollariAudrey Hepburn ci ha vissuto due volte negli anni ’50, oggi la sua casa cambia proprietà: ecco tutti i segreti della dimora ... dilei.it Venduta la villa di Audrey Hepburn a Los Angeles per 9,4 milioni di dollariUn glorioso simbolo della vecchia Hollywood cambia proprietario ... msn.com Il mondo se ne innamorò grazie al film 'Vacanze romane' (1953) dove Gregory Peck e Audrey Hepburn la utilizzarono per andare in giro per la città. Il 23 aprile 2026 segna una ricorrenza speciale per uno dei simboli più riconoscibili del design italiano nel mo - facebook.com facebook