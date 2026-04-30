IUMAN porta il beachwear oltre la spiaggia con la nuova collezione mare

La nuova collezione mare di IUMAN presenta una gamma di capi beachwear che vanno oltre i tradizionali costumi, combinando funzionalità e stile. L'azienda, evoluzione di Intimissimi Uomo da circa un anno, ha deciso di proporre un’offerta che riflette un modo di vivere l’estate, con capi pensati per essere versatili e adatti a diverse occasioni. La linea si distingue per scelte di design che uniscono praticità e attenzione all’immagine personale.

IUMAN, da ormai un anno l'evoluzione di Intimissimi Uomo, ha scelto di aprire la stagione più calda della moda con un’idea piuttosto chiara: il beachwear oggi non è più solo una questione di costumi, ma un sistema più ampio, che tiene insieme funzione, immagine e modo di vivere l’estate. La nuova collezione mare Spring Summer 2026 parte esattamente da qui, costruendo una proposta che si muove tra essenzialità e ricerca, senza mai perdere di vista l’uso reale dei capi. Il punto di ingresso è la linea Iconic, quella che definisce meglio il perimetro del progetto. Costumi in tinta unita, lunghezze diverse, una palette aggiornata che introduce toni come verde salvia, petrolio e spotting red.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - IUMAN porta il beachwear oltre la spiaggia con la nuova collezione mare Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 2 di 3 Notizie correlate Leggi anche: Beachwear 2026, dalla piscina al mare: la collezione arena Pierre Mantoux presenta la collezione Beachwear SS26Pierre Mantoux lancia la collezione beachwear SS26: anni ’60, stampe optical, materiali tecnici e fibre sostenibili.