Vende la cocaina davanti casa scatta il blitz dei carabinieri | sequestrato anche un arsenale di armi

I carabinieri hanno effettuato un controllo tra Porto Recanati e l'Osimano, durante il quale hanno sequestrato cocaina, denaro contante e un arsenale di armi bianche. La sostanza stupefacente era venduta davanti a un’abitazione. L’operazione ha portato anche al sequestro di vari strumenti da taglio e altre armi di piccole dimensioni. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata, ma sono in corso ulteriori indagini.

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