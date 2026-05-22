Vende la cocaina davanti casa scatta il blitz dei carabinieri | sequestrato anche un arsenale di armi
I carabinieri hanno effettuato un controllo tra Porto Recanati e l'Osimano, durante il quale hanno sequestrato cocaina, denaro contante e un arsenale di armi bianche. La sostanza stupefacente era venduta davanti a un’abitazione. L’operazione ha portato anche al sequestro di vari strumenti da taglio e altre armi di piccole dimensioni. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata, ma sono in corso ulteriori indagini.
PORTO RECANATI – Cocaina, contanti e un piccolo arsenale di armi bianche sequestrati dai carabinieri al termine di un controllo tra Porto Recanati e l'Osimano. In manette è finito un 45enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, arrestato con l’accusa di spaccio di stupefacenti.L’operazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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