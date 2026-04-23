I carabinieri di Caserta hanno eseguito un blitz presso l’abitazione di un imprenditore, sequestrando un arsenale composto da trentatré fucili e sette pistole. L’uomo è stato arrestato e trasferito ai domiciliari, ma successivamente tornato in libertà. I dettagli sulla provenienza delle armi e sulle motivazioni dell’operazione non sono stati comunicati ufficialmente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Trentatré fucili e sette pistole sono stati sequestrati dai carabinieri a Caserta, a casa del noto imprenditore Antonio Luserta, che è stato arrestato e posto ai domiciliari, quindi tornato in libertà. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta hanno bussato a casa dell’imprenditore delle cave, e all’interno vi hanno scoperto un piccolo arsenale non denunciato. È così scattato l’arresto per Luserta ai sensi della normativa sulle armi. Dalle successive verifiche effettuate dai carabinieri, è emerso che le armi erano del padre di Luserta, e che quest’ultimo non me aveva denunciato la detenzione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz a casa di un imprenditore, sequestrato arsenale non denunciato

Notizie correlate

Perugia, blitz di polizia e finanza: locale sequestrato e titolare denunciatoLa lista dei locali di Perugia chiusi dopo i controlli innescati dalla strage di Crans-Montana si allunga.

Terra dei Fuochi, sequestrato capannone con 170 tonnellate di rifiuti tessili a Pastorano: denunciato un imprenditoreComune di Baronissi: “Inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, visite specialistiche in telemedicina direttamente sul territorio” Sanità,...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Blitz della Mobile: a casa gli trovano cocaina per diecimila euro, in manette cinquantenne; Blitz a Roma in casa di un pensionato e del figlio, trovata droga per 2 milioni e mezzo di euro: 3 arresti; Abusata e filmata dal branco sotto l'effetto della droga, nel blitz tenta di lanciare la sostanza nel Savio. Un arresto e 7 denunce; Narcotraffico, 13 arresti a Roma. C’è anche l’ex boss della Banda della Magliana Pernasetti.

Blitz a Roma in casa di un pensionato e del figlio, trovata droga per 2 milioni e mezzo di euro: 3 arrestiMaxi sequestro di hashish a Roma: tre uomini arrestati dai Carabinieri dopo il ritrovamento di oltre 459 kg di droga in un appartamento. virgilio.it

Roma, blitz antidroga a Ostia: 5 arresti dopo un inseguimento sul litorale. Scoperta una casa usata come base dello spaccioControlli della Polizia di Stato sul litorale romano: fermati pusher e ricercati, sequestrati cocaina, hashish e migliaia di euro in contanti ... affaritaliani.it

Blitz della Guardia di Finanza a Messina contro un presunto e-commerce del falso: 7 misure cautelari per vendita online di prodotti contraffatti tramite Facebook. https://www.freepressonline.it/2026/04/23/messina-blitz-gdf-contro-e-commerce-del-falso/ #Messin - facebook.com facebook

Blitz con 35 arresti in provincia di Caltanissetta. La famiglia locale prendeva anche il pizzo sullo spaccio. x.com