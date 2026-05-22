Vela Lorenzo Brando Chiavarini ai piedi del podio europeo nell’ILCA 7 Pascali oro tra gli U23

I Campionati Europei Open ILCA 2026 si sono conclusi questa settimana nelle acque del Mare Adriatico a Kaštela, in Croazia, con un'ultima giornata intensa e ricca di emozioni. Tra le varie categorie in gara, il velista Lorenzo Brando Chiavarini si è classificato al quarto posto nella categoria ILCA 7, mentre nella competizione U23 il titolo europeo è stato conquistato da Pascali. La regata ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diversi paesi europei, con condizioni di vento variabile che hanno messo alla prova la resistenza e la tecnica dei partecipanti.

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Vanno ufficialmente in archivio dopo un’intensa ultima giornata di Gold Fleet i Campionati Europei Open ILCA 2026, andati in scena questa settimane nelle acque del Mare Adriatico a Kaštela (in Croazia). Le condizioni meteo hanno consentito il regolare svolgimento di tre regate femminili e due maschili per quanto riguarda le flotte Gold, definendo così le classifiche finali e assegnando le varie medaglie. Nel singolo maschile ILCA 7 Lorenzo Brando Chiavarini è stato il migliore degli azzurri, conservando la sua sesta piazza assoluta (Open) con uno score odierno di 22-7 e sfiorando il bronzo continentale senza riuscire però a superare il croato Filip Jurisic per soli tre punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Lorenzo Brando Chiavarini ai piedi del podio europeo nell’ILCA 7. Pascali oro tra gli U23 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vela, Lorenzo Brando Chiavarini parte forte agli Europei ILCA. Cinque azzurri nella top15Dopo una domenica priva di azione a causa del vento instabile, va in archivio ufficialmente la prima vera giornata dei Campionati Europei Open ILCA... Vela: Chiavarini tiene botta nel primo giorno di Final Series agli Europei ILCA 7Va in archivio il primo giorno di Final Series sulle acque di Marina Kastela, località della Croazia teatro questo fine settimana dei Campionati... Vela, Lorenzo Brando Chiavarini parte forte agli Europei ILCA. Cinque azzurri nella top15 - x.com Vela, Lorenzo Brando Chiavarini ai piedi del podio europeo nell’ILCA 7. Caracciolo oro tra le U23Vanno ufficialmente in archivio dopo un'intensa ultima giornata di Gold Fleet i Campionati Europei Open ILCA 2026, andati in scena questa settimane nelle ... oasport.it Vela, Lorenzo Brando Chiavarini parte forte agli Europei ILCA. Cinque azzurri nella top15Dopo una domenica priva di azione a causa del vento instabile, va in archivio ufficialmente la prima vera giornata dei Campionati Europei Open ILCA 2026, ... oasport.it