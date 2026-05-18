Vela Lorenzo Brando Chiavarini parte forte agli Europei ILCA Cinque azzurri nella top15

Dopo una domenica senza regate per via del vento troppo instabile, si è conclusa la prima giornata ufficiale dei Campionati Europei Open ILCA 2026, che si stanno svolgendo nelle acque del Mare Adriatico a Kaštela. Tra gli atleti in gara, Lorenzo Brando Chiavarini si è distinto, partendo forte. Complessivamente, cinque rappresentanti italiani sono riusciti a entrare nella top 15 della classifica provvisoria. La manifestazione proseguirà con le prossime regate previste nei prossimi giorni.

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Dopo una domenica priva di azione a causa del vento instabile, va in archivio ufficialmente la prima vera giornata dei Campionati Europei Open ILCA 2026, in corso di svolgimento nelle acque del Mare Adriatico a Kaštela (in Croazia). Quest’oggi si sono disputate tre regate sia nelle tre flotte del singolo maschile ILCA 7 che nelle due flotte del singolo femminile ILCA 6. Buone notizie in chiave azzurra soprattutto tra gli uomini, con Lorenzo Brando Chiavarini che ha chiuso il day-2 al secondo posto assoluto della graduatoria Open (4-2-4 il suo score nel gruppo blu) con 10 punti ma in prima posizione tra gli europei, infatti davanti all’azzurro c’è solamente l’australiano George Gautrey (6-1-1 nella flotta gialla) con 8 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Lorenzo Brando Chiavarini parte forte agli Europei ILCA. Cinque azzurri nella top15 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vela, Ferrari/Dubbini partono forte agli Europei 470. In top10 anche Berta/CalabròPartenza lanciata per l’Italia ai Campionati Europei Open 2026 del 470 misto, primo grande evento della stagione per la vela olimpica in corso di... Vela: Ferrari-Dubbini restano al vertice dopo la seconda giornata agli Europei, bene gli altri azzurriVa in archivio una seconda giornata di competizioni molto positiva per Giacomo Ferrari-Alessandra Dubbini, binomio attualmente impegnato sulle acque... Vela, Lorenzo Brando Chiavarini parte forte agli Europei ILCA. Cinque azzurri nella top15Dopo una domenica priva di azione a causa del vento instabile, va in archivio ufficialmente la prima vera giornata dei Campionati Europei Open ILCA 2026, ... oasport.it Chi è Lorenzo Brando Chiavarini alle Olimpiadi di Parigi 2024?/ La fidanzata Agata e la dedica ai genitoriChi è Lorenzo Brando Chiavarini, atleta italiano alle Olimpiadi di Parigi 2024 per la vela: la fidanzata è la collega Agata Barwi?ska Chi è Lorenzo Brando Chiavarini, atleta velista italiano alle ... ilsussidiario.net