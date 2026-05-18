Vela Lorenzo Brando Chiavarini parte forte agli Europei ILCA Cinque azzurri nella top15
Dopo una domenica senza regate per via del vento troppo instabile, si è conclusa la prima giornata ufficiale dei Campionati Europei Open ILCA 2026, che si stanno svolgendo nelle acque del Mare Adriatico a Kaštela. Tra gli atleti in gara, Lorenzo Brando Chiavarini si è distinto, partendo forte. Complessivamente, cinque rappresentanti italiani sono riusciti a entrare nella top 15 della classifica provvisoria. La manifestazione proseguirà con le prossime regate previste nei prossimi giorni.
Dopo una domenica priva di azione a causa del vento instabile, va in archivio ufficialmente la prima vera giornata dei Campionati Europei Open ILCA 2026, in corso di svolgimento nelle acque del Mare Adriatico a Kaštela (in Croazia). Quest’oggi si sono disputate tre regate sia nelle tre flotte del singolo maschile ILCA 7 che nelle due flotte del singolo femminile ILCA 6. Buone notizie in chiave azzurra soprattutto tra gli uomini, con Lorenzo Brando Chiavarini che ha chiuso il day-2 al secondo posto assoluto della graduatoria Open (4-2-4 il suo score nel gruppo blu) con 10 punti ma in prima posizione tra gli europei, infatti davanti all’azzurro c’è solamente l’australiano George Gautrey (6-1-1 nella flotta gialla) con 8 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
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