Vela | Italia in scia nella seconda giornata agli Europei IQFoil bene Di Tomassi Renna e Maggetti

Nella seconda giornata dei Campionati Europei di vela IQFoil a Portimao, le imbarcazioni italiane hanno ottenuto buoni risultati. I naviganti azzurri, tra cui Di Tomassi, Renna e Maggetti, hanno mostrato miglioramenti nelle prestazioni e si sono collocati in posizioni favorevoli nelle classifiche. La giornata si è svolta con condizioni di vento variabili, influenzando le strategie di gara. La competizione prosegue con le prossime regate previste nel programma.

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Si conclude una seconda giornata di competizioni oltremodo positiva per i colori azzurri sulle acque di Portimao, località del Portogallo che sta ospitando i Campionati Europei 2026 di vela riservati alla specialità IQFoil. Nella categoria maschile infatti ben due nostri portacolori si sono attestati in top 10, ovvero Federico Alan Pilloni e Luca Di Tomassi. Il primo velista citato ha infatti terminato al primo posto la prima regata odierna, per poi raccogliere la sesta e la decima moneta raggiungendo 25 punti netti. Insegue subito Luca Di Tomassi, settimo con 28 dopo aver collezionato un 15-3-11 rimanendo quindi attaccato alle prime cinque posizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela: Italia in scia nella seconda giornata agli Europei IQFoil, bene Di Tomassi, Renna e Maggetti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MOTOGP SHOCK: Piloti EROI nella TRAGEDIA SFIORATA Ma era giusto RIPARTIRE Sullo stesso argomento Vela, Italia a ridosso delle posizioni di vertice dopo quattro regate agli Europei iQFoilLuci e ombre in casa Italia al termine della giornata d’apertura dei Campionati Europei Open 2026 di iQFoil, in corso nelle acque portoghesi... Vela: Ferrari-Dubbini restano al vertice dopo la seconda giornata agli Europei, bene gli altri azzurriVa in archivio una seconda giornata di competizioni molto positiva per Giacomo Ferrari-Alessandra Dubbini, binomio attualmente impegnato sulle acque... Vela, Ugolini/Giubilei continuano a rimontare e insidiano Mourniac/Retornaz ai Mondiali Nacra 17Ottime notizie per l'Italia ed in particolare per l'equipaggio composto da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei al termine della quarta giornata dei ... oasport.it Vela, Riccardo Pianosi in scia alla zona podio dopo la prima giornata dei Mondiali di Formula KiteSi sono aperti ufficialmente a Viana do Castelo i Campionati Mondiali di Formula Kite 2026, prima rassegna iridata stagionale per la vela olimpica. La ... oasport.it