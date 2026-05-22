Varese marcia per la legalità | Caponnetto e i giovani in piazza

A Varese si è svolta una marcia dedicata alla legalità, con la partecipazione di numerosi giovani e rappresentanti locali. Tra gli ospiti presenti, c’era una figura nota nel campo della lotta contro la criminalità organizzata, che ha condiviso la propria esperienza con il pubblico. La manifestazione ha coinvolto diverse strade della città, attirando l’attenzione di cittadini e autorità. L’obiettivo era sensibilizzare sulla tutela delle regole e sul ruolo delle nuove generazioni nel promuovere comportamenti corretti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Chi è l'ospite speciale che porterà la sua testimonianza ai giovani?. Come può una marcia trasformare Varese in un modello di legalità?. Perché il coinvolgimento delle scuole è fondamentale per questo impegno civile?. Quale impatto concreto avrà questa scelta collettiva sul futuro della città?.? In Breve Appuntamento sabato 23 maggio alle ore 16.00 presso i Giardini Estensi di Varese. Filippo Tomasello, presidente UCIIM Varese, coordina l'iniziativa con il Comune. L'evento commemora le stragi di Capaci e di Via d'Amelio. Obiettivo educare le scuole locali ai valori di giustizia e cittadinanza attiva. Sabato 23 maggio i Giardini Estensi di Varese ospiteranno la Marcia della Pace per la Legalità a partire dalle ore 16. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese, marcia per la legalità: Caponnetto e i giovani in piazza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Marcia per la legalità in centro a Napoli, un migliaio in piazza per dire stop alla violenzaUn migliaio di persone in piazza, secondo gli organizzatori, sono scesi in piazza oggi per urlare «Liberiamo Napoli dalle violenze» come recita lo... La marcia degli studenti riaccende l’allarme clima, 500 i giovani scesi in piazzaUn lungo corteo, compatto e rumoroso, ha attraversato questa mattina il centro di Trento. SOLBIATE OLONA-VARESE, CASERMA UGO MARA ? Un onore ed un’emozione tornare al comando NATO di reazione rapida a guida italiana (NATO Rapid Deployable Corps - ITA) dove ho prestato servizio nove anni fa come Ufficiale della Riserva Sel x.com Se la memoria cammina, la mafia arretra: Varese chiama i giovani alla Marcia della Pace per la LegalitàSabao 23 maggio Varese vivrà un pomeriggio intenso di memoria, impegno e partecipazione civile. Sarà un momento particolarmente significativo grazie alla presenza di Massimo Caponnetto, testimone dire ... varesenews.it Varese si unisce contro le mafie: marcia e riflessioni per il 34° anniversario di CapaciSabato 23 maggio una giornata di mobilitazione collettiva e cittadinanza attiva. I Consigli dei ragazzi incontrano Massimo Caponnetto in Salone Estense, poi il corteo fino al Palazzo di Giustizia con ... varesenews.it