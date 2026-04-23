La marcia degli studenti riaccende l’allarme clima 500 i giovani scesi in piazza

Questa mattina a Trento si è svolta una grande manifestazione con circa 500 studenti di diverse età, da scuola primaria a liceo, che hanno sfilato in centro. Il corteo, compatto e rumoroso, ha attraversato le vie principali della città, portando in piazza le loro richieste e lamentele riguardo alla crisi climatica. L’evento ha attirato l’attenzione di passanti e media locali, diventando un momento di coinvolgimento giovanile su tematiche ambientali.

Un lungo corteo, compatto e rumoroso, ha attraversato questa mattina il centro di Trento. Quasi 500 studenti, tra bambine e bambini delle scuole primarie e ragazzi delle medie e superiori, sono scesi in strada per riportare l’attenzione su una questione che, denunciano, rischia di passare in.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate 5.500 studenti in piazza: battaglia per la sicurezza dei busOltre cinquemila studenti delle scuole superiori tra Monselice ed Este hanno preso parte a un confronto collettivo per rivendicare standard di... Reggio Calabria, autobus in fiamme: poliziotto salva 25 studenti e riaccende allarme sicurezza mezzi pubblici.Reggio Calabria, un poliziotto salva 25 studenti da un autobus in fiamme: riaccende il dibattito sulla sicurezza dei mezzi pubblici Reggio Calabria è... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sbellichiamoci!: la marcia della pace ad Assisi; Ad Assisi gli studenti marciano contro la guerra: Basta con bombe e parole d’odio; In duemila per ’Sbellichiamoci’. Studenti e insegnanti in marcia contro la guerra; Assisi, il 18 aprile la Marcia per la Pace: studenti in piazza anche a sostegno del Papa. Ad Assisi 1.500 studenti in marcia per la pace e per le vittime di tutte le guerre(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 18 APR - E' una Marcia per la pace in solidarietà con le vittime di tutte le guerre e con papa Leone, quella alla quale partecipano ad Assisi circa 1.500 le studentesse e gl ... msn.com A Corciano grande partecipazioneper la marcia della pace degli studenti dell’Istituto BonfigliNewTuscia – CORCIANO – Un sabato mattina speciale a Corciano dove oggi (11 aprile) a parlare sono stati i passi e le voci di centinaia di studenti dell’Istituto comprensivo Bonfigli che hanno dato vi ... newtuscia.it RTTR La Televisione. . IN MARCIA PER LA TERRA CON LE IDEE CHIARE Quasi 500 studenti per l'iniziativa Insieme per il clima. I ragazzi contro il fast fashionon, gli allevamenti intensivi e prodotti che avvelenano l'acqua - facebook.com facebook #Conte cambia marcia: il tecnico prova a dare una scossa al Napoli x.com