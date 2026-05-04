Un uomo di 48 anni si è addormentato all’interno della sua auto con il motore acceso, quando improvvisamente l’automobile è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno operato per mettere in sicurezza la zona e soccorrere l’uomo. La situazione ha creato momenti di preoccupazione tra i presenti, ma nessuno è rimasto ferito gravemente.

"> Attimi di Tensione a Grumo Nevano: Uomo Salvato dal Fuoco. Questa notte, un episodio drammatico ha sconvolto Grumo Nevano, comune della provincia di Napoli. Un uomo è stato trovato addormentato all’interno di un’auto avvolta dalle fiamme, suscitando momenti di grande apprensione per la sua sicurezza e quella dei passanti. Intervento Tempestivo dei Carabinieri. I carabinieri della sezione radiomobile di Caivano sono stati allertati dal numero di emergenza 112 intorno a mezzanotte. Gli agenti sono immediatamente intervenuti in via Principe di Piemonte, presso il civico 21, dopo aver ricevuto la segnalazione di un incendio in un veicolo parcheggiato.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Un uomo di 48 anni si addormenta in auto col motore acceso e viene avvolto dalle fiamme.

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