Sarri al centro del valzer | Napoli Milan e Atalanta vigili

Da forzazzurri.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il mercato estivo, si registrano movimenti tra vari club e allenatori, con Sarri al centro delle attenzioni. Napoli, Milan e Atalanta monitorano attentamente la situazione, mentre i direttori sportivi si preparano a eventuali cambiamenti. Le trattative sono ancora in fase iniziale, ma le squadre sono pronte a intervenire sul mercato per rafforzare le rose. Nessuna ufficialità è stata comunicata finora e le trattative potrebbero evolversi nelle prossime settimane.

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Il mercato estivo può aprire un vero domino tra direttori sportivi e allenatori. Diversi club di Serie A stanno valutando cambiamenti profondi, con Milan, Roma, Atalanta e Napoli al centro degli incastri più importanti. A fare il punto è stato Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il proprio canale YouTube. Il primo nodo riguarda Tony D’Amico, destinato a lasciare l’Atalanta a fine stagione. Il dirigente piace soprattutto al Milan, ma resta anche tra i profili valutati dalla Roma, insieme a Giovanni Manna. “L’amministratore delegato dell’Atalanta, Tony D’Amico, a fine stagione andrà via. Ribadisco che la prima scelta di Tony D’Amico è il Milan, ma c’è anche la Roma, perché nel casting giallorosso Tony D’Amico e Manna sono i preferiti di Giampiero Gasperini.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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