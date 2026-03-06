Dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato, Bonaventura ha ricordato il suo esordio in Serie A come il momento più bello della carriera. Ha anche espresso un legame speciale con il Milan, la squadra con cui ha giocato. Sul futuro, ha detto che potrebbe frequentare un corso da allenatore. Le sue parole sono state rilasciate in una dichiarazione pubblica.

Bonaventura dopo il ritiro dal calcio: «L'esordio in Serie A il momento più bello, sono un po' più legato al Milan. Futuro? Magari farò il corso da allenatore.

