Valtenesi in Rosa carbonara Festival food truck | cosa fare a Brescia nel weenend

Questo fine settimana a Brescia e dintorni si svolgono numerose iniziative all'aperto, tra cui l'evento Valtenesi in Rosa, dedicato alla scoperta dei vini locali, e il Carbonara Festival, che propone piatti di pasta preparati con diverse varianti. Sono presenti anche diversi food truck che offrono specialità di varia provenienza. Le attività si svolgono in ambienti come cortili, piazze, vigne e lungo i lungolaghi, coinvolgendo diverse zone della provincia.

Cortili, piazze, vigne e lungolaghi: questo fine settimana la provincia di Brescia si sposta all'aperto. Il programma dei primi giorni muove tra città, laghi e valli, mettendo in fila appuntamenti che spaziano dai festival di approfondimento culturale fino alle sagre più popolari.Vino e cucine a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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