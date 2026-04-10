Brescia | STREEAT Food Truck

Da venerdì 10 a domenica 12, Piazza Tebaldo Brusato a Brescia ospiterà l'evento STREEAT Food Truck, dedicato al cibo di strada. Durante i tre giorni, saranno presenti diversi veicoli attrezzati con cucine mobili che preparano piatti provenienti da varie regioni italiane e non solo. Si potranno vedere apecar, furgoni, roulotte, carretti e rimorchi con griglie, forni e friggitrici pronti a offrire specialità culinarie in strada.

Da venerdì 10 a domenica 12 Piazza Tebaldo Brusato a Brescia accoglierà padelle sfrigolanti, griglie roventi e ricette da ogni angolo d’Italia (e non solo)! Apecar, furgoni, roulotte, carretti e rimorchi attrezzati con griglie, forni e friggitrici: la Cucina di Strada non è mai stata così buona. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Streeat Food Truck Festival: pizza fritta, arrosticini, smash burger, burritos e birre artigianaliStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In Iran...

Arrosticini, tacos e birra artigianale: torna lo 'Streeat Food Festival' (ed è gratis)Da venerdì 10 a domenica 12 aprile a Legnano arriva lo ‘Streeat Food Truck Festival’, il festival itinerante dedicato al cibo di strada su ruote.

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Brescia, tutti sapori del mondo con Streeat Food Truck FestivalLe cucine saranno attive in Piazza Tebaldo Brusato venerdì dalle 18 all’1, sabato dalle 11 all’1 e domenica dalle 11 a mezzanotte. Non solo cibo: visite guidate e incontri di approfondimento culturale ... quibrescia.it

‘Streeat Food Truck Festival, da venerdì a domenica a Brescia cucina, territorio e cultura enogastronomicaBrescia. Le cucine mobili STREEAT® Food Truck Festival, il primo e l’originale festival con il migliore Cibo di Strada d’Italia si accenderanno a Brescia in Piazza Tebaldo Brusato, da venerdì 4 a ... quibrescia.it

STREEAT® Food Truck Festival - Brescia Questo weekend la carovana dei migliori Food Truck d'Italia arriva in Piazza Tebaldo Brusato a Brescia, con griglie roventi e specialità da tutta italia! Oltre ai profumi delle cucine, Brescia si svela in un intreccio di sto - facebook.com facebook