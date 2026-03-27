Street food cioccolato spongada e sapori di Francia | cosa fare a Brescia nel weekend

Nonostante il freddo, il fine settimana a Brescia si presenta ricco di eventi dedicati agli amanti del cibo di strada, del cioccolato e delle specialità francesi come la spongada. In città si svolgono numerose iniziative che coinvolgono mercati, degustazioni e workshop, offrendo occasioni di scoperta gastronomica per residenti e visitatori. La programmazione prosegue anche con esposizioni e attività culturali in diverse location del centro.

Il meteo si sarà pure irrigidito, ma la primavera non rinuncia a portare con sé un fine settimana denso di appuntamenti. Dalle sagre di paese alle mostre fotografiche internazionali, i prossimi giorni sono un itinerario diffuso tra tradizione gastronomica, sperimentazione artistica e cultura visiva. Il viaggio può cominciare dalla Valle Camonica, dove a Breno torna uno degli eventi più attesi della stagione: la Fiera della Spongada. Qui il dolce tipico locale diventa protagonista di una festa che unisce degustazioni, bancarelle e momenti di convivialità, raccontando la storia di un territorio attraverso le sue ricette più identitarie. Poco... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Street food, cioccolato, spongada e sapori di Francia: cosa fare a Brescia nel weekend Articoli correlati Leggi anche: Arriva l’International Street Food. Sapori dal mondo nel parco Leggi anche: Festa del cioccolato, Campionato di danza e teatro: cosa fare nel weekend a Reggio Calabria