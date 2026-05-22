Valpolicella Marchesini resta al timone | terzo mandato e sfida globale per il vino veronese
Il Consorzio tutela vini Valpolicella ha confermato Christian Marchesini come presidente per il suo terzo mandato, con un’elezione unanime da parte del nuovo Consiglio di amministrazione insediatosi dopo l’assemblea dei soci del 12 maggio. La nomina è valida fino al 2028. La nomina rappresenta una continuità nella gestione dell’organizzazione, impegnata nella promozione e tutela del vino veronese a livello internazionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato del Consorzio.
Christian Marchesini resta alla guida del Consorzio tutela vini Valpolicella. Il nuovo Consiglio di amministrazione, insediatosi dopo il rinnovo delle cariche approvato dall’assemblea dei soci il 12 maggio, lo ha rieletto all’unanimità presidente fino al 2028. Per l’imprenditore vitivinicolo di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Sullo stesso argomento
ByByke Valpolicella 2026: vino, natura e cicloturismo tra le colline veronesi ValpolicellaTorna anche quest’anno ByByke Valpolicella, l’iniziativa che unisce cicloturismo, enogastronomia e valorizzazione del territorio nel paesaggio...
Valpolicella, Marchesini fa la storia: è il presidente più longevo? Domande chiave Come influenzerà la gestione dei volumi il prezzo dell'Amarone? Quali strategie userà il Consorzio per affrontare il mercato...
Valpolicella, Marchesini resta al timone: terzo mandato e sfida globale per il vino veroneseRiconfermato all’unanimità fino al 2028, il presidente più longevo nella storia del Consorzio punta su promozione internazionale, equilibrio produttivo e candidatura Unesco per il rito dell’appassimen ... veronasera.it
Record in Valpolicella: rieletto il presidente più longevo del ConsorzioValpolicella, continuità e record: Christian Marchesini confermato con voto unanime, alla guida del Consorzio fino al 2028 ... veronaoggi.it