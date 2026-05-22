Valpolicella Marchesini resta al timone | terzo mandato e sfida globale per il vino veronese

Il Consorzio tutela vini Valpolicella ha confermato Christian Marchesini come presidente per il suo terzo mandato, con un’elezione unanime da parte del nuovo Consiglio di amministrazione insediatosi dopo l’assemblea dei soci del 12 maggio. La nomina è valida fino al 2028. La nomina rappresenta una continuità nella gestione dell’organizzazione, impegnata nella promozione e tutela del vino veronese a livello internazionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato del Consorzio.

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