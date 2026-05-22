Valpolicella Marchesini fa la storia | è il presidente più longevo

In Valpolicella, Marchesini è diventato il presidente più longevo della regione. La sua nomina segna un record nel settore vinicolo locale. La sua presenza al vertice si inserisce in un momento di cambiamenti nel mercato dell’Amarone, con attenzione ai prezzi e ai volumi di produzione. La gestione del Consorzio mira a definire strategie per affrontare le sfide del mercato globale, con particolare attenzione alle variazioni di domanda e ai costi di produzione. La situazione rimane sotto osservazione da parte degli operatori del settore.

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? Domande chiave Come influenzerà la gestione dei volumi il prezzo dell'Amarone?. Quali strategie userà il Consorzio per affrontare il mercato globale?. Come potrà l'appassimento delle uve ottenere il riconoscimento UNESCO?. Chi farà parte della nuova squadra di comando del Consorzio?.? In Breve Mandato Marchesini confermato fino al 2028 dopo il rinnovo cariche del 12 maggio.. Obiettivo tutela economica per Amarone, Ripasso e Valpolicella tramite gestione volumi produzione.. Progetto per ottenere riconoscimento UNESCO per la tecnica dell'appassimento delle uve.. Prossime sedute del CdA definiranno i nuovi vicepresidenti del Consorzio.. A Sant’Ambrogio di Valpolicella, il nuovo Consiglio di Amministrazione ha confermato Christian Marchesini alla guida del Consorzio con un voto unanime, segnando un record storico per l’istituzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valpolicella, Marchesini fa la storia: è il presidente più longevo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Meloni festeggia la durata del suo governo: “Il secondo più longevo storia”“Da oggi il governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Meloni festeggia la durata del suo governo: “Il secondo più longevo della storia repubblicana”“Da oggi il governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Record in Valpolicella: rieletto il presidente più longevo del ConsorzioValpolicella, continuità e record: Christian Marchesini confermato con voto unanime, alla guida del Consorzio fino al 2028 ... veronaoggi.it Marchesini riconfermato alla guida del Consorzio Vini Valpolicella: è il presidente più longevo della storia dell'entePer lui terzo mandato consecutivo di presidenza in un nuovo consiglio di amministrazione tutto al maschile. Tra gli obiettivi da raggiungere, l'Unesco per la pratica dell'appassimento delle uve ... gamberorosso.it