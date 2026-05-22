Vallo di Diano | giovane ferito da coltellate caccia all’aggressore

Un giovane è stato ferito con coltellate nel Vallo di Diano e ora si svolgono le ricerche dell’aggressore da parte dei carabinieri. L’incidente è avvenuto ieri sera nel borgo, ma al momento non sono noti i motivi dell’aggressione né l’identità dell’uomo sospettato. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per trovare chi ha inflitto le ferite e stanno cercando di ricostruire l’accaduto. La vittima è stata condotta in ospedale per le cure del caso.

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