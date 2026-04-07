Vallo di Diano auto finisce nel fiume Tanagro | 23enne salvato da agente fuori servizio

Nella notte nel Vallo di Diano, un’auto è finita nel fiume Tanagro lungo la strada tra Sala Consilina e Teggiano. Un 23enne a bordo del veicolo è stato salvato da un agente che si trovava fuori servizio sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per estrarre il conducente dall’acqua e mettere in sicurezza l’area. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Momenti di forte tensione nella notte nel Vallo di Diano, dove un’auto è finita nel fiume Tanagro nel tratto di via Campigliole compreso tra Sala Consilina e Teggiano. Alla guida del veicolo c’era un 23enne, rimasto intrappolato dopo l’uscita di strada. Secondo quanto emerso, la vettura, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata nel corso d’acqua rimanendo parzialmente sommersa. La situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi senza il tempestivo intervento di due passanti. Provvidenziale l’intervento di due passanti. Tra i primi a intervenire c’era anche un agente della polizia municipale di Sala Consilina libero dal servizio. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Vallo di Diano, auto finisce nel fiume Tanagro: 23enne salvato da agente fuori servizio Auto esce fuori strada e finisce nel fiume: il conducente salvato da poliziotto fuori servizio nel SalernitanoL'incidente nella notte tra Sala Consilina e Teggiano, nella provincia di Salerno: un'auto è finita nel fiume Tanagro. Ladri in azione nel Vallo di Diano: rubata un'auto a San Pietro al TanagroLadri in azione, nella notte, a San Pietro al Tanagro, in via Aie, i malviventi sono riusciti ad impossessarsi di una BMW 530. Temi più discussi: Terremoto tra la Basilicata e il Vallo di Diano; Sala Consilina: ladri entrano in chiesa e rubano l’oro della statua di San Rocco; ACI Salerno e SARA Assicurazioni a Sarno(SA): insieme per la sicurezza stradale; Ancora pioggia e neve sul Vallo di Diano e Cilento. Pasqua con il sole: le previsioni di Giuseppe Stabile. Vallo di Diano, auto finisce nel fiume Tanagro: 23enne salvato da agente fuori servizioStampaAutomobilista finito con l’auto nel fiume è stato salvato da agente della polizia municipale fuori servizio. È accaduto nel Vallo di Diano: l’episodio – come riporta il sito web dell’emittente L ... salernonotizie.it Campania, ANAS inaugura la nuova rotatoria sulla SS19 a Polla: più sicurezza nel Vallo di DianoStampa Lungo la strada statale 19 delle Calabrie Anas (Gruppo FS) ha ultimato oggi, giovedì 2 aprile, i lavori di realizzazione della nuova rotatoria a Polla, in corrispondenza dell’intersezione con ... salernonotizie.it FARMACIE APERTE NEL VALLO DI DIANO LUNEDÌ 06 APRILE SALA CONSILINA - PIEGARI BUONABITACOLO - APOSTOLICO PADULA - DI MURIA SASSANO - BORGIA ATENA LUCANA - BENEDETTO - facebook.com facebook Strategie & Sviluppo del D.D.C. Vallo di Diano: i Soci in assemblea x.com