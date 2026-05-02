Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della Regione Valle d’Aosta perché considerato ineleggibile in base alla legge regionale sui limiti di mandato. La decisione riguarda il periodo di incarico del politico, che non rispetterebbe le condizioni previste dalla normativa locale. La pronuncia ha effetto immediato e comporta la sostituzione del presidente decaduto. La situazione si inserisce nel quadro delle norme che regolano i limiti di mandato degli amministratori regionali.

Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della Regione Renzo Testolin perché ineleggibile ai sensi della legge regionale sui limiti di mandato. I magistrati hanno così accolto il ricorso promosso dai consiglieri di opposizione Avs e respinto la tesi sia dell’avvocato difensore del presidente sia quelle della Regione. Testolin, infatti, come previsto dalla legge regionale 21 del 2007, aveva completato il suo terzo mandato nella scorsa legislatura. Essendo la sua quarta volta in giunta, non poteva essere rieletto in quanto non è una possibilità prevista dalla normativa. Il collegio giudicante ha anche respinto la possibilità...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Decaduto Renzo Testolin, presidente della Regione Valle d’Aosta: era ineleggibile

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