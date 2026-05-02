Renzo Testolin decaduto presidente della regione Valle d’Aosta | Union Valdôtaine convoca Comitato federale

L’Union Valdôtaine ha annunciato di aver preso atto della decisione del Tribunale civile di Aosta, rispettando le istituzioni. La notizia riguarda la decadenza del presidente della regione Valle d’Aosta, una figura che ricopriva un ruolo di rilievo nella politica locale. Contestualmente, l’organizzazione politica ha convocato un Comitato federale per discutere le prossime mosse. La decisione del tribunale si inserisce in un contesto di questioni legali che coinvolgono le autorità regionali.

(Adnkronos) – "L’Union Valdôtaine prende atto della decisione resa dal Tribunale civile di Aosta, nel rispetto delle istituzioni". Lo sottolinea l’Union Valdôtaine dopo la decisione del Tribunale di Aosta che ha dichiarato decaduto il presidente Renzo Testolin. "Di fronte a questa situazione, il presidente del Mouvement Joël Farcoz ha convocato il Comité fédéral al fine di procedere a un’analisi approfondita e di assumere, nel più breve tempo possibile, le decisioni che si impongono nell’interesse del Mouvement e della Valle d’Aosta", conclude. "Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della regione Valle d’Aosta Renzo Testolin perché ineleggibile ai sensi della legge regionale sui limiti di mandato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della Regione Renzo Testolin perché ineggibile ai sensi della legge regionale sui limiti di mandato. I magistrati hanno così accolto il ricorso promosso dai consiglieri di opposizione Avs. : ANSA/uffici x.com