Graziano Rossi e Ambra Arpino si preparano a sposarsi a breve. La coppia ha scelto giorno, location e invitati, secondo quanto dichiarato da Ambra. La cerimonia sarà blindata, senza ulteriori dettagli sulla sicurezza o sui partecipanti. Valentino Rossi, padre di Graziano, sarà presente all’evento, mentre la coppia si trova anche coinvolta in nuove questioni legali.

Pesaro, 14 maggio 2026 – Graziano Rossi e la compagna Ambra Arpino si sposano a breve. Dice Ambra: “ Abbiamo deciso giorno, location e invitati. Saranno solo pochi intimi ma non ci sposeremo in Comune a Tavullia”. Ma andiamo per ordine sull’intera e complicata vicenda che vede la donna, funzionaria delle Poste, ancora indagata per circonvenzione di incapace a danno del promesso sposo. L’accusa, le perizie mediche, la denuncia. L’8 maggio scorso sono scaduti i termini dell’inchiesta (a meno che sia stata decisa una proroga) contro Ambra Arpino. Pur essendo la compagna di da 15 anni di Graziano Rossi è stata accusata da Valentino Rossi di sfruttato una presunta fragilità psichica del padre per spillarle soldi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi, papà Graziano e Ambra verso il sì: nozze blindate e nuove battaglie legali

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