Valdichiana | nasce il Chianina Social Raid tra bici e cantine

Nella Valdichiana è stato recentemente annunciato il Chianina Social Raid, un evento che combina percorsi in bicicletta e visite a cantine locali. Durante la gara, i partecipanti seguono un percorso stabilito che li porta a scoprire diverse cantine della zona. Una delle tappe intermedie si trova all’interno di un cisternone cinquecentesco, un suggestivo edificio storico sotterraneo. La manifestazione punta a coinvolgere appassionati di ciclismo e amanti del vino in un itinerario che unisce sport e cultura.

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? Domande chiave Come si scopre il percorso tra le cantine durante la gara?. Dove si trova la tappa intermedia nel suggestivo cisternone cinquecentesco?. Chi può partecipare al raid insieme alle bici vintage e moderne?. Come questo evento ciclistico aiuterà l'economia dei piccoli borghi locali?.? In Breve Sabato 13 giugno partenza da Marciano della Chiana con tappa a Monte San Savino. Domenica 14 giugno pedalata di 20 km lungo il Percorso Garbato verso Brolio. Mercatini e mostra di Miguel Soro previsti a Marciano della Chiana durante il weekend. Strategia mira a sostenere microeconomia di aziende agricole e borghi della Valdichiana. Sabato... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valdichiana: nasce il Chianina Social Raid tra bici e cantine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Un giro tra le cantine della Valdichiana con il primo “Chianina Social Raid”Arezzo, 22 maggio 2026 – Un giro tra le cantine della Valdichiana arricchirà La Chianina Ciclostorica 2026. Tre percorsi tra le bellezze della Valdichiana per La Chianina Ciclostorica 2026Arezzo, 21 marzo 2026 – Tre percorsi sui pedali tra le ricchezze e le bellezze della Valdichiana per la dodicesima edizione de La Chianina... Un giro tra le cantine della Valdichiana con il primo Chianina Social RaidArezzo, 22 maggio 2026 – Un giro tra le cantine della Valdichiana arricchirà La Chianina Ciclostorica 2026. Tra le novità della dodicesima edizione del festival dedicato al ciclismo storico rientrerà ... lanazione.it Tre percorsi tra le bellezze della Valdichiana per La Chianina Ciclostorica 2026Arezzo, 21 marzo 2026 – Tre percorsi sui pedali tra le ricchezze e le bellezze della Valdichiana per la dodicesima edizione de La Chianina Ciclostorica. L’evento, in programma domenica 14 giugno, ... lanazione.it