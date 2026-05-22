Va ad Ophy Wear la licenza eyewear di Elie Saab

Elie Saab ha affidato a Ophy Wear la licenza per la produzione e distribuzione dei suoi occhiali a livello globale. L’accordo riguarda la progettazione, la realizzazione e la diffusione di eyewear firmato dal marchio di moda. La collaborazione tra le due aziende è ora ufficiale e si estende su tutto il mercato mondiale. Ophy Wear, con sede in Sicilia, sarà responsabile di tutte le fasi di produzione e commercializzazione degli occhiali Elie Saab.

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Si consolida ufficialmente la partnership tra Elie Saab e Ophy Wear. Si tratta di un accordo per licenza globale per la progettazione, la produzione e la distribuzione dei propri occhiali su scala mondiale con l’azienda italiana Ophy Eyewear, basata a Santa Maria di Licodia (CT). È un accordo che sottolinea l’interesse del designer libanese nei confronti dell’espansione nel mondo degli accessori. L’eyewear di Elie Saab andrà all’italiana Ophy Wear. Come dichiarato dalle due aziende, questa licenza copre lo sviluppo e la distribuzione globale di linee di occhiali da vista e da sole attraverso una rete selezionata di specialisti in occhiali di alta gamma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Va ad Ophy Wear la licenza eyewear di Elie Saab ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calzaturificio Elisabet: firmato l’accordo di licensing con Elie SaabIl calzaturificio Elisabet ha siglato un importante accordo di licensing con Elie Saab per il design, la produzione e la distribuzione a livello... Lusso per bambine: Elie Saab sbarca nel mondo delle calzature?? Cosa sapere Elisabet e Elie Saab firmano accordo per calzature bambine in uscita nel 2027.