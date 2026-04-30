Lusso per bambine | Elie Saab sbarca nel mondo delle calzature

Una nuova collaborazione nel settore della moda vede il marchio di alta gamma estendere la propria linea di prodotti alle calzature per bambine, con un accordo firmato tra il designer e un’azienda di calzature. Le scarpe saranno disponibili a partire dal 2027 e puntano a integrare il brand nel segmento kidswear a livello internazionale. La partnership amplia l’offerta di prodotti lifestyle del marchio nel settore dell’abbigliamento per bambini.

?? Cosa sapere Elisabet e Elie Saab firmano accordo per calzature bambine in uscita nel 2027. La partnership estende l'offerta lifestyle della maison libanese al segmento kidswear globale. L'accordo tra il calzaturificio Elisabet e la maison Elie Saab definisce nuovi confini per il mercato del lusso infantile, con il debutto di una linea di calzature dedicata alle bambine previsto per la stagione PrimaveraEstate 2027. La partnership strategica, appena formalizzata, vede l'unione tra l'esper .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lusso per bambine: Elie Saab sbarca nel mondo delle calzature Notizie correlate Calzaturificio Elisabet: firmato l’accordo di licensing con Elie SaabIl calzaturificio Elisabet ha siglato un importante accordo di licensing con Elie Saab per il design, la produzione e la distribuzione a livello... Sotto la pelle del mondo, teatro immersivo nella Casa delle Culture bambineScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Cosa significa... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elie Saab affida le calzature per la bambina a Elisabet; Elisabet si aggiudica la licenza delle calzature bimba di Elie Saab; Elie Saab affida le calzature bambina a Elisabet; Elisabet x Elie Saab: nasce la linea di scarpe bambina di lusso. Elie Saab affida le calzature per la bambina a ElisabetL’accordo di licensing per lo sviluppo e la distribuzione globale, con debutto previsto per la primavera-estate 2027, consolida il posizionamento kids premium del gruppo marchigiano e amplia l’offerta ... milanofinanza.it Elie Saab affida le calzature bambina a ElisabetElie Saab sceglie Elisabet per le scarpe kids. L'azienda marchigiana è il nuovo licenziato per il design, la produzione e ... pambianconews.com Elisabet accelera: dopo Twinset arriva anche Elie Saab. Due licenze globali in un mese per il distretto calzaturiero - facebook.com facebook