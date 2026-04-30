Calzaturificio Elisabet | firmato l’accordo di licensing con Elie Saab

Il calzaturificio Elisabet ha annunciato di aver firmato un accordo di licensing con Elie Saab. L’intesa riguarda il design, la produzione e la distribuzione di una linea di calzature da bambina, che sarà introdotta nella collezione PrimaveraEstate 2027. La collaborazione coinvolge il mercato globale e prevede il lancio di nuovi modelli destinati alle giovani clienti. L’accordo rappresenta un passo importante per entrambe le aziende nel settore calzaturiero.

Il calzaturificio Elisabet ha siglato un importante accordo di licensing con Elie Saab per il design, la produzione e la distribuzione a livello mondiale di una linea di calzature da bambina, con debutto nella collezione PrimaveraEstate 2027. Questa partnership strategica unisce l’expertise di Elisabet nella produzione di calzature kids di alta gamma con l’eleganza raffinata e l’estetica senza tempo del brand Elie Saab. L’accordo riflette un impegno condiviso verso artigianalità, precisione ed eccellenza. Fondata in Libano nel 1982, Elie Saab è una delle principali maison lifestyle di Haute Couture a livello mondiale. Tra i primi membri...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calzaturificio Elisabet: firmato l’accordo di licensing con Elie Saab Notizie correlate Leggi anche: Sanità, accordo firmato (con riserva): "Chiediamo un confronto con l’Asst" L'Università di Pisa ha firmato un accordo quadro con la Tashkent State AgrarianPisa, 26 marzo 2026 - L’Università di Pisa ha preso parte all’International Forum on “Innovation, Regenerative Agriculture, and Digitalisation for... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Calzaturificio Elisabet: firmato l’accordo di licensing con Elie Saab; Elisabet accelera: dopo Twinset arriva anche Elie Saab. Due licenze globali in un mese per il distretto calzaturiero. Calzaturificio Elisabet: firmato l’accordo di licensing con Elie SaabIl calzaturificio Elisabet ha siglato un importante accordo di licensing con Elie Saab per il design, la produzione e ... ilrestodelcarlino.it Elie Saab affida le calzature per la bambina a ElisabetL’accordo di licensing per lo sviluppo e la distribuzione globale, con debutto previsto per la primavera-estate 2027, consolida il posizionamento kids premium del gruppo marchigiano e amplia l’offerta ... milanofinanza.it A Regent’s Park è stato inaugurato il Queen Elizabeth II Garden, un nuovo grande spazio verde dedicato alla regina Elisabetta II nel mese in cui avrebbe compiuto 100 anni. Il giardino si estende su 8. 000 metri quadrati, nell’area di un vecchio vivaio abbando - facebook.com facebook