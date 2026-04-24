La procura Usa chiude l’indagine sul presidente della Fed Jerome Powell Via libera alla conferma di Warsh come successore

La procura negli Stati Uniti ha deciso di chiudere le indagini in corso sul presidente della Federal Reserve. Nel frattempo, è stato dato il via libera alla conferma di un altro dirigente come suo possibile successore. La decisione mette fine a un procedimento che aveva coinvolto il presidente della banca centrale statunitense, senza ulteriori sviluppi giudiziari. La notizia si inserisce in un quadro di continuità nelle nomine e nelle vicende legate alla politica monetaria.

La procura americana ha annunciato di voler abbandonare le indagini sul presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, finito nel mirino di Donald Trump che lo ha accusato di eccessiva “timidezza” nel tagliare i tassi e poi sotto inchiesta per i presunti costi lievitati dei piani di ristrutturazione della sede della Banca centrale Usa. Viene così rimosso l’ostacolo che aveva bloccato la conferma di Kevin Warsh come suo successore. La procuratrice federale di Washington, Jeanine Pirro, ha comunicato la decisione in un post su X, aggiungendo che sarà l’Ispettore Generale della Fed a esaminare “attentamente” le spese (“dell’ordine di miliardi”) per i lavori nella sede della Fed, “sostenuti dai contribuenti”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La procura Usa chiude l’indagine sul presidente della Fed Jerome Powell. Via libera alla conferma di Warsh come successore Notizie correlate La Fed volta pagina. Chi è Kevin Warsh, il successore di Jerome PowellIl presidente degli Stati Uniti ha annunciato la nomina di Kevin Warsh al vertice della Banca centrale. Warsh alla Fed: Trump punta su un ex falco, l’Italia monitora la svolta monetaria e l’indagine su Powell.Warsh alla Fed: Trump punta su un falco convertito, l’Italia osserva con attenzione Washington – Un cambio di guardia alla Federal Reserve potrebbe... Una raccolta di contenuti Si parla di: Pirro afferma che la sua indagine sulla Fed continuerà nonostante le reazioni politiche. USA, Dipartimento di Giustizia archivia indagine su presidente Fed Jerome Powell(Teleborsa) - Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha archiviato l'indagine penale contro il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, rimuovendo un ostacolo importante alla nomina di Kevin ... teleborsa.it Il Dipartimento di Giustizia Usa archivia indagine penale contro PowellLa procuratrice generale del distretto della Columbia, Jeanine Pirro, ha annunciato su X che il suo ufficio archivia l’indagine, dopo che la questione è stata girata all’ispettorato generale per condu ... ilsole24ore.com