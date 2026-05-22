I Repubblicani negli Stati Uniti hanno bloccato un pacchetto di 1,8 miliardi di dollari destinato all’immigrazione, senza specificare i beneficiari dei fondi legati agli eventi del 6 gennaio. La decisione è stata presa per timori riguardo a possibili ripercussioni sul risultato elettorale. La misura, che avrebbe finanziato vari programmi e iniziative, rimane sospesa in attesa di ulteriori sviluppi legislativi.

? Punti chiave Chi sono i beneficiari dei fondi legati agli eventi del 6 gennaio?. Perché i repubblicani temono un impatto elettorale da questa decisione?. Come influirà questa frattura interna sulle elezioni di novembre?. Quali sono le responsabilità di Todd Blanche nella gestione dei fondi?.? In Breve Fondo da 1,8 miliardi gestito da Todd Blanche per risarcimenti persecuzioni politiche.. Timore repubblicano che fondi finiscano ai partecipanti agli eventi del 6 gennaio.. John Thune rimanda procedure per evitare impatti elettorali negativi a novembre.. Disputa interna tra gestione primarie e strategie per le elezioni di midterm.. A Washington, i senatori repubblicani hanno bloccato il voto sul piano per l’immigrazione dopo una violenta rivolta interna riguardante un fondo da 1,8 miliardi di dollari gestito dal Dipartimento di Giustizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA, stop dei Repubblicani: bloccati 1,8 miliardi per l’immigrazione

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EUROPA SOTTO RICATTO DEI FILORUSSI IL VETO DI UNGHERIA E SLOVACCHIA

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