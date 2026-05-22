USA sostanza sconosciuta causa 3 morti e malori tra i soccorritori | Trasmissione per contatto non via aerea

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento di emergenza negli Stati Uniti, originariamente mirato a un sospetto caso di overdose, si è concluso con tre decessi e numerosi malori tra i soccorritori. Le autorità hanno confermato che la causa delle vittime è collegata a una sostanza sconosciuta, che si trasmette per contatto e non attraverso l'aria. Sono stati avviati accertamenti per identificare la sostanza e chiarire le circostanze dell'accaduto. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno consigliato cautela agli operatori coinvolti.

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L'intervento per un sospetto caso di overdose si è trasformato in una misteriosa tragedia negli USA. Tre persone sono state trovate morte e diversi soccorritori hanno accusato malori dopo essere stati esposti a una sostanza sconosciuta. Secondo gli investigatori non si trasmette per via aerea ma tramite contatto cutaneo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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