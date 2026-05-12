Sostanza urticante nella scuola dell’Unione Artigiani | malori per quattro studenti
Quattro studenti sono finiti in ospedale questa mattina dopo aver inalato una sostanza urticante all’interno di una scuola professionale dell’Unione Artigiani, situata in via Antonini a Milano, vicino alla Torre dei Moro. La scuola è stata evacuata e i soccorsi sono intervenuti rapidamente. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Nessun altro persona coinvolta è rimasta ferita.
Milano, 12 maggio 2026 – Allarme all’interno della scuola professionale dell’Unione Artigiani in via Antonini, nella zona dove si trova anche la Torre dei Moro. Squadre dei vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo con gli specialisti del nucleo NBCR all'interno dell’istituto dove è stata avvertita la presenza di una sostanza urticante, diffusasi nei locali che ospitano la scuola poco prima dell’inizio delle lezioni. È stata interessata dalle operazioni di soccorso, condotte dal personale del 118, una decina di studenti. Quattro di loro hanno accusato sintomi di malessere per cui hanno dovuto ricorrere a cure mediche. Per quanto riguarda le cause della presenza di sostanza urticante non si esclude che possa essere stata originata dall’utilizzo di spray al peperoncino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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