Sostanza urticante nella scuola dell’Unione Artigiani | malori per quattro studenti

Quattro studenti sono finiti in ospedale questa mattina dopo aver inalato una sostanza urticante all’interno di una scuola professionale dell’Unione Artigiani, situata in via Antonini a Milano, vicino alla Torre dei Moro. La scuola è stata evacuata e i soccorsi sono intervenuti rapidamente. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Nessun altro persona coinvolta è rimasta ferita.

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