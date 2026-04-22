Undici scienziati USA morti o scomparsi si teme per sicurezza nazionale NASA | Collaboriamo con FBI

Negli ultimi anni, circa dodici scienziati statunitensi sono morti o scomparsi, alcuni in modo inspiegabile. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e degli organi di sicurezza, che stanno monitorando attentamente gli eventi. La NASA ha dichiarato di collaborare con l’FBI per fare chiarezza sulla vicenda e valutare eventuali rischi per la sicurezza nazionale. La dinamica di alcune scomparse e decessi rimane ancora poco chiara.

In pochi anni circa una dozzina di scienziati degli Stati Uniti sono morti o scomparsi, alcuni in circostanze molto misteriose. Si sospettano rischi per la sicurezza nazionale ed è stata avviata un'indagine dell'FBI. La NASA ha rilasciato una dichiarazione sui suoi ricercatori coinvolti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Usa, almeno 10 scienziati morti o scomparsi: indaga Fbi. Coinvolti laboratori nucleari e Nasa(Adnkronos) – Almeno 10 scienziati legati a programmi sensibili nel campo nucleare e aerospaziale sono morti o scomparsi negli ultimi tre anni negli... Scienziati morti o scomparsi negli Usa, Trump muove l’Fbi: il giallo dei 10 casi sospettiL'FBI ha avviato, su richiesta della Casa Bianca, un'importante operazione investigativa per fare luce sulla morte o sulla scomparsa di almeno 10-11... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il mistero degli 11 scienziati spaziali e nucleari morti o scomparsi; Scienziati morti o scomparsi negli Usa, Trump muove l’Fbi: il giallo dei 10 casi sospetti; Il mistero degli 11 scienziati spaziali e nucleari morti o scomparsi; Ex alto funzionario nucleare afferma che i federali probabilmente scopriranno cose ??folli su 11 scienziati scomparsi o morti. Giallo negli USA: l'FBI indaga sulla morte di undici scienziatiAGI - L'FBI ha aperto un'indagine sulla morte o la scomparsa di undici scienziati negli ultimi anni, per capire se vi sia un qualche collegamento tra i casi. La serie di decessi e sparizioni tra il pe ... msn.com La storia degli 11 scienziati nucleari morti o scomparsi negli ultimi 2 anni è una scemenza colossale. Una roba a cui possono credere solo analfabeti funzionali integrali. x.com CANZONI CONTRO LA GUERRA LA FLOBERT (11 APRILE 1975) Venerdì undici aprile a Sant'Anastasia ad un tratto un rumore udii, e che paura Uscivo da lavorare neanche la forza di camminare chiesi per strada 'sta esplosione che mai sarà A Masseria ai - facebook.com facebook