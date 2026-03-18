La direttrice dell’intelligence ha dichiarato che l’Iran non ha tentato di riprendere le attività di arricchimento dell’uranio dopo gli attacchi recenti. La questione riguarda le azioni di Teheran in relazione al programma nucleare e le conseguenze di eventi specifici che hanno coinvolto il paese. La differenza di opinioni tra le autorità si concentra sulla valutazione delle mosse di Teheran in questo periodo.

“In seguito all’operazione “midnight hammer” (condotta dagli Stati Uniti nel giugno 2025 contro i siti nucleari iraniani, ndr), il programma iraniano di arricchimento dell’uranio è stato annientato. Da allora l’Iran non ha fatto alcun tentativo di riprendere l’arricchimento”, ha affermato Gabbard in una dichiarazione scritta sottoposta alla commissione intelligence del senato, senza però menzionare la cosa durante la sua audizione del 18 marzo. “Gli ingressi degli impianti sotterranei bombardati sono stati ricoperti di terra e sigillati con il cemento”, ha aggiunto nella dichiarazione scritta. Quando le è stato chiesto perché non avesse menzionato quei paragrafi durante l’audizione, Gabbard ha risposto che non c’era tempo, senza quindi mettere in discussione la valutazione. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La direttrice dell’intelligence Gabbard contraddice Trump sul nucleare iraniano

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