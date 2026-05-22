Usa la direttrice degli 007 costretta a dimettersi Cosa c’è dietro alla scelta di Tulsi Gabbard Trump | Ci mancherà

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 maggio 2026, la direttrice della National Intelligence è stata costretta a lasciare il suo incarico dalla Casa Bianca. La decisione arriva in un momento di tensione tra il governo e il settore dell’intelligence, senza che siano state fornite dettagli ufficiali sui motivi specifici della sua uscita. Donald Trump ha commentato la notizia, affermando che la dirigente “ci mancherà”. La sua sostituzione e le ragioni dietro questa scelta sono al centro dell’attenzione politica e mediatica.

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Washington, 22 maggio 2026 – È stata costretta a dimettersi  Tulsi Gabbard, direttrice della ‘National Intelligence’ dalla Casa Bianca. La 45enne – nominata dall’amministrazione Trump a capo degli 007 statunitensi nell’aprile 2025 – era scettica sul coinvolgimento americano nelle guerre all'estero. E per questo, Gabbard è stata esclusa dalla pianificazione della cattura di Nicolas Maduro. Così riporta Reuters citando alcune fonti.  Un passo indietro che non arriva come un fulmine a ciel sereno. Nelle scorse settimane, aveva fatto un passo indietro anche il suo più stretto consigliere,  Joe Kent, che aveva   pubblicato sui social una lettera in cui criticava Israele “per aver ingannato Trump” e averlo “spinto a credere che il regime di Teheran fosse una minaccia imminente”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Usa, la direttrice degli 007 “costretta” a dimettersi. Cosa c’è dietro alla scelta di Tulsi Gabbard. Trump: “Ci mancherà”
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