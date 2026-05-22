Usa la direttrice degli 007 costretta a dimettersi Cosa c’è dietro alla scelta di Tulsi Gabbard Trump | Ci mancherà

Il 22 maggio 2026, la direttrice della National Intelligence è stata costretta a lasciare il suo incarico dalla Casa Bianca. La decisione arriva in un momento di tensione tra il governo e il settore dell’intelligence, senza che siano state fornite dettagli ufficiali sui motivi specifici della sua uscita. Donald Trump ha commentato la notizia, affermando che la dirigente “ci mancherà”. La sua sostituzione e le ragioni dietro questa scelta sono al centro dell’attenzione politica e mediatica.

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